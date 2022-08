28.07.2022 – Durant la pandémie de COVID-19, la transformation numérique s’est sensiblement accélérée. Or la numérisation croissante s’accompagne d’une augmentation des cyberrisques, y compris pour le secteur de la santé. En réaction à cette situation, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a élaboré des recommandations concernant la protection des données et la sécurité de l’information.