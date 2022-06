La stratégie cybersécurité du Royaume-Uni 2022-2030

La stratégie de cybersécurité du Royaume-Uni, publiée à fin janvier 2022, propse une structure claire des défis qu’il entend relever et ses actions pour aller jusqu’en 2030. Pour comparaison, l’Italie qui vien également de publier sa stratégie s’est fixé un horizon de temps de 5 ans, soit jusqu’en 2026.

In the Integrated Review I make absolutely clear the importance of national resilience to the security and prosperity of the UK. Cyber resilience lies at the very heart of this. Few nations are better placed to navigate these challenges, but we must be willing and able to adapt to this new world emerging around us. Our National Cyber Strategy hits this head on – setting out how the UK will firmly establish itself as a democratic and responsible cyber power, able to protect and promote its interests as a sovereign nation in a world fundamentally shaped by technology.

Boris Johnson, Prime Minister