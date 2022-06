Perspectives mondiales en matière de cybersécurité pour 2022 #WEF

Le WEF a publié en début d’année sa vision des perspectives mondiales en matière de cybersécurité. Une analyse intéressante des défis à relever dans notre société hyper-connectées.

As human behaviour and interaction continue to be shaped by increasingly ubiquitous technologies, organizations must continuously adapt their capabilities to deal with and prevent malicious actors from taking advantage of the shifting technological landscape. Cybersecurity must be prioritized in all domains of society and the economy if we are to unlock the true potential of the digital economy. Cybersecurity is not a separate technology but rather a foundational set of systems spanning technology, people and processes for the Fourth Industrial Revolution.

Jeremy Jurgens, Managing Director, World Economic Forum