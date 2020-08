Un BlackBerry les envoie en prison 5 ans après sa saisie

Un BlackBerry a pu être finalement déchiffré cinq ans après sa saisie par la police et il est maintenant en passe de devenir l’élément de preuve clé de l’une des plus longues enquêtes sur l’importation de drogues en Australie.

La police a mentionné que de nouvelles “capacités” technologiques lui ont permis de récupérer environ 3000 messages qui ont mené plusieurs protagonistes vers la case prison. Ont-ils pu exploiter une vulnérabilité nouvellement découverte ou est-ce grâce à un nouvel outil de déchiffrement ? Pas d’infos mais cette affaire rappelle que le temps peut aussi être un remède contre les cybercriminels 😊

Strike Force Millstream detectives arrested the five men in a series of raids from Sydney to Dubai last month. The arrests culminated a seven-year investigation into money laundering, criminal groups and at least four commercial importations between 2013-14, valued at $1.5 billion. Nearly two dozen men have been implicated.