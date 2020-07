Pourquoi Facebook a fabriqué volontairement une faille 0-day

Si Facebook lutte contre les abus et le harcèlement en ligne depuis des années, c’est la première fois que le réseau social collabore avec le FBI pour arrêter un suspect. Durant des années, Buster Hernandez a fait chanter des centaines de jeunes filles à coups de menaces de viol et de fusillade de masse afin que ces mineures lui envoient des photos et des vidéos dénudées.