MELANI a publié le 30 avril 2020 son 30ème rapport semestriel qui se focalise sur les problèmes liés aux données personnelles sur Internet.

Le 30e rapport semestriel de la Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information (MELANI) porte sur les principaux cyberincidents observés au cours du deuxième semestre 2019 en Suisse et à l’étranger. Il traite principalement les problèmes liés aux données personnelles sur Internet et à leur traitement. Le numérique tient une place importante dans notre quotidien: commandes de marchandises, réservations de vacances, utilisation des médias sociaux, tout se passe aujourd’hui en ligne. Bon nombre d’utilisateurs ne sont cependant pas conscients que leurs données personnelles font l’objet d’analyses, dont les résultats sont utilisés par exemple à des fins de marketing, voire revendus dans certains cas. La navigation sur Internet laisse en effet des traces numériques. Si ces informations sont associées à une adresse électronique ou à un compte de réseau social, elles peuvent être analysées pour comprendre ce que les utilisateurs cherchent, ce qu’ils aiment et comment ils passent leur temps libre. L’actuel rapport semestriel de MELANI expose, de différents points de vue, les problèmes liés aux données personnelles sur Internet.

MELANI