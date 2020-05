Le Conseil fédéral a publié le 29 avril 2020 un rapport à propos de la sécurité des appareils connectés afin de montrer comment ces derniers peuvent être mieux protégés contre les cyberattaques.



Le rapport explique ainsi les défis et risques, présente quelques types cyberattaques les plus connues et fait le point sur les directives et bases légales qui régissent aujourd’hui l’utilisation de l’Internet des objets.