Les données téléphoniques ont parlé: en Italie, seulement 60% de la population respecte le confinement.

Aujourd’hui , plusieurs gouvernements tentent de surveiller la propagation de la pandémie en contrôlant les déplacements de leurs citoyens grâce aux données téléphoniques.

En Italie, le pays européen le plus touché par le coronavirus, les opérateurs Vodafone, Telecom Italia et WindTre ont proposé l’accès à leurs données de localisation en Lombardie, la région la plus atteinte par l’épidémie avec plus de 16 000 cas dont 1 640 morts. Les autorités italiennes déplore le fait que seulement 60% de sa population reste à la maison, selon la surveillance des téléphones portables.