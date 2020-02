La centrale MELANI de la Confédération en charge de la lutte contre les cyberrisque a lancé un nouveau message d’alertes à l’attention des entreprises suisses. Ces dernières semaines, MELANI a annoncé avoir traité plus d’une douzaine de cas d’attaques impliquant des rançongiciels: des escrocs non identifiés verrouillent les systèmes de PME et de grandes entreprises suisses, les rendant inutilisables, puis exigent une rançon de plusieurs dizaines de milliers de francs, voire parfois de plusieurs millions.



Pour m'offrir un café en échange du travail de veille réalisé gratuitement

Cliquez ici pour m'offrir un café !

Prudence: un nombre croissant de PME victimes de rançongiciels 19.02.2020 – Ces dernières semaines, MELANI / GovCERT a traité plus d’une douzaine de cas d’attaques impliquant des rançongiciels: des escrocs non identifiés verrouillent les systèmes de PME et de grandes entreprises suisses, les rendant inutilisables, puis exigent une rançon de plusieurs dizaines de milliers de francs, voire parfois de plusieurs millions.

A lire aussi: