Les appareils connectés peuvent être utilisés à grande échelle pour des cyberattaques. C’est l’un des risques mis en évidence par le 28e rapport semestriel de la Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information (MELANI), publié le 30 avril 2019. Portant sur les principaux cyberincidents observés au cours du second semestre 2018 en Suisse et à l’étranger, le rapport aborde notamment les tentatives de chantage, telles que les «fake sextorsions», et la fraude au faux fournisseur basée sur les données d’accès à Office 365.

