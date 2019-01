A vos agendas! Pour votre information, Fribourg accueillera les Swiss Security Days à Forum Fribourg les 27 et 28 février 2019.

Les SWISS CYBER SECURITY DAYS (SCSD) qui auront lieu pour la première fois en février 2019 à Forum Fribourg, mettent en valeur les compétences de pointe de la Suisse en matière de cybersécurité. Cet événement constitué d’un forum et d’une exposition présente de manière global le savoir-faire technologique et les solutions innovantes actuelles et futures pour protéger les infrastructures sensibles. Les SCSD veulent promouvoir une coopération bénéfique entre les acteurs privés et publics. Deux jours durant, les SCSD réunissent les acteurs professionnels de la cybersécurité et les milieux économiques, politiques, de la recherche et de la formation. La manifestation est ouverte à toute personne intéressée par des solutions dans le domaine de la cybersécurité, qu’il s’agisse de dirigeants de PME, de responsables IT de grandes entreprises, du monde estudiantin ou de top experts.