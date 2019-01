Face à un piratage, la recherche des auteurs relève d’un véritable travail d’enquêteur mêlant technique et rigueur. Pour mieux se rendre compte de l’arrière-scène de cette cyber-guerre, voici un article simple et clair sur l’approche et les méthodes utilisées pour chasser les auteurs de cybercrimes.

Comment les experts en sécurité remontent la piste des hackers APT28, PutterPanda, Lazarus, Equation, Shamoon, Animal Farm… Pas une semaine ne passe sans qu’une attaque informatique d’envergure ne soit révélée au grand jour et attribuée à des acteurs plus ou moins identifiés. Il arrive même que des pirates soient nommément pointés du doigt.