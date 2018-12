Fin septembre, Le Forum économique mondial, le WEF, a lancé une plate-forme commune pour une bonne identité numérique afin de rassembler des solutions d’identité existantes et nouvelles, inclusives, fiables, sûres et durables.

La vérification de l’identité des personnes, des appareils et des entités est un élément clés de confiance pour les interactions dans un monde numérique. Et lorsque la confidentialité, la sécurité et le contrôle des utilisateurs sont intégrés, l’identité numérique ouvre alors, comme le mentionne le WEF, des possibilités de transformation telles que l’accès aux services de base et des expériences numériques plus personnalisées, une santé et un bien-être améliorés, une traçabilité améliorée dans les chaînes d’approvisionnement, la sécurité des citoyens et la protection de la biodiversité au niveau mondial. Bref, l’identité est la clé de la confiance numérique.

Selon le WEF, deux réalités limitent aujourd’hui ce potentiel. Premièrement, environ 3,8 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale, ne sont toujours pas connectées à Internet. Deuxièmement, les particuliers, les entreprises et les gouvernements apprennent toujours ce que “l’identité dans un monde numérique” signifie, comment concevoir de “bons identifiants” pour responsabiliser les gens et comment les protéger des risques d’identités mal conçues. Les vols d’identité et les atteintes à la sécurité des données sont en augmentation et les individus perdent de plus en plus le contrôle de la manière dont leurs données d’identité sont utilisées ou utilisées abusivement.

Les 5 éléments d’une bonne identité (source WEF)

Pour analyser cette problématique, le WEF a publié un rapport d’une quarantaine de page qui explique ce qu’est une identité et pourquoi elle a un rôle centrale dans notre monde numérique aujourd’hui.

No Title No Description

Pour en savoir plus, voici les communications associées. Bonne lecture!

Identity in a Digital World: A new chapter in the social contract All over the world, a growing number of organizations -from the public and private sectors -are advancing systems that establish and verify digital identities for people, devices and other entities. Yet we are still learning what “identity in a digital world”means.