Des chercheurs en sécurité ont révélé dans un article récent que China Telecom avait utilisé, ces dernières années, le détournement du protocole BGP (Border Gateway Protocol) pour détourner le trafic Internet à travers la Chine. Selon les experts, l’activité est restée longtemps invisible.

Le 8 avril 2010, China Telecom a détourné 15% du trafic Internet pendant 18 minutes, selon des experts, selon laquelle il s’agirait d’une expérience à grande échelle pour contrôler les flux de trafic. L’incident a également touché les sites Web du gouvernement américain («.gov») et de l’armée («.mil»). De nombreux autres cas similaires ont été rapportés par les experts au cours des années pour le trafic de Google, Apple, Facebook, Microsoft et d’autres géants de la technologie acheminés via la Russie. Des experts ont également supposé qu’il s’agissait d’un détournement intentionnel :

Pour en savoir plus, voici un rapport d’analyse sur ces faits:

Et une série d’article:

Pendant plus de deux ans, China Telecom a détourné une partie du trafic Internet Quand vous surfez sur la Toile, nous ne savez jamais à l’avance par où vos paquets vont transiter. En théorie, ils devraient prendre le chemin le plus court, et c’est souvent comme ça que cela se passe.

