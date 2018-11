La puissance de l’indexation et la qualité des rendus des recherches du moteur de Google ne sont plus à démontrer. Une série d’articles récents tendent à démontrer que cette puissance peut avoir des conséquences qui ne sont pas virtuelles du tout.

Selon les différents articles, il semblerait que l’Iran aurait découvert l’existence de l’un des sites Web utilisés par les agents américains en utilisant les recherches de Google. Les responsables américains estiment que les espions iraniens ont pu utiliser Google comme outil de recherche pour trouver des sites Web secrets de la CIA, à l’insu de ceux qui les utilisaient.

En 2011, l’Iran aurait infiltré le réseau d’espionnage de la CIA et, en mai, il avait annoncé la dissolution d’un réseau de 30 espions américains. Certains informateurs auraient été exécutés et d’autres emprisonnés.

Pendant ce temps en Chine, 30 agents travaillant pour les Etats-Unis auraient également été exécutés par le gouvernement après avoir compromis un réseau d’espionnage par un moyen similaire.

Même si heureusement toutes les fuites de données n’ont pas ces mêmes conséquences, il est important de se souvenir que Google a une capacité d’indexer des informations parfois sensibles de toutes les entreprises. Il est absolument nécessaire de se rappeler systématiquement l’importance de la balise noindex et du fichier robot.txt ! cela pourra vous éviter bien des désagréments …. et sinon il vous restera plus qu’à demander la désindexation à Google 😉

