Les méga-attaques de déni de services que nous avons récemment pu vivre et les dernières tendances nous rappelle facilement les ravages que peuvent provoquer de simples objets connectés non sécurisés.

Dans le marché mondial que nous connaissons aujourd’hui, il est clair que les producteurs IoT ne vont pas spontanément s’auto-réguler sans une pression des gouvernements. Il est donc intéressant de prendre connaissance des actions entreprises par la Californie et qui prévoit tout simplement d’interdire sur son territoire des objets qui ne répondent par à ses critères de (cyber)sécurité. Une initiative qui fera, je l’espère bientôt, tâche d’huile ailleurs en Suisse et en Europe.

HP and Centrica are the first industry partners to sign up to the government’s new Code

The law only applies to passwords that come pre-programmed into devices, but it’s still a step in the right direction.