L’informatisation des voitures amène logiquement son lot de vulnérabilité et Tesla n’y fait bien sûr pas exception. Voici d’ailleurs la démonstration en vidéo du vol … une opération rapide et sans effraction où il semble d’ailleurs plus difficile de débrancher le câble de charge que de prendre contrôle de la voiture 😉 :

Pour en savoir plus sur ce dernier cas:

et ici: