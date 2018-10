Pour la sixième fois, l’agence européenne de la cyber-sécurité, l’ENISA, lance son mois d’événements et de conférences pour mieux sensibiliser à la cyber-sécurité.

Comme mentionné dans son communiqué, le Mois européen de la cybersécurité 2018 s’articule autour de quatre thèmes, chacun correspondant à une semaine d’octobre:

Semaine 1 – 1er octobre au 7 octobre: «Pratique de base en cyber-hygiène»;

Semaine 2 – du 8 au 14 octobre: «Développez vos compétences et votre éducation numériques»;

Semaine 3 – du 15 au 21 octobre: «Reconnaître les cyber-escroqueries»;

Semaine 4 – 22 octobre au 28 octobre: «Technologies émergentes et vie privée».

Un site dédié est accessible via ce lien:

ECSM ECSM is the EU’s annual awareness campaign that takes place each October across Europe. The aim is to raise awareness of cyber security threats, promote cyber security among citizens and organizations; and provide resources to protect themselves online, through education and sharing of good practices.

En Suisse, 2 organisations se sont annoncées pour le Security Awareness Day lors du programme 2018 ( à découvrir via la carte interactive) :

Security Awareness Day – ECSM Malware, botnets, phishing … cybercrime is on the rise. While the IT world has been busy with keeping technology up to speed, the user’s needs were left unattended for a long time. Security awareness is supposed to take care, but it’s not that simple.

et voici le communiqué pour en savoir plus:

Cybersecurity is a shared responsibility: 2018 European Cyber Security Month kicks off The sixth edition of the European Cyber Security Month (ECSM) kicks off today across the EU. The EU Cybersecurity Agency ENISA, the European Commission and over 200 partners from all over Europe will run this campaign throughout the whole month of October.

