L’ignorance n’est plus une excuse en matière de cyber-sécurité; l’opérateur télécom Vodafone considère dorénavant qu’avoir un mot de passe faible est une erreur de la part de ses clients. Dans le cas d’une fraude ayant touché des clients tchèques, Vodafone rappelle en particulier que:

We were sorry to hear that some of our customers fell victim to targeted fraudulent activity by criminals. We make it very clear to all our customers that they need strong, unique passwords in order to protect themselves from this kind of criminal behaviour. We have been working with law enforcement to ensure that those responsible were brought to justice and compensate our customers.

Sur cette base, Vodafone ne souhaite pas leur pardonner les codes PIN simpliste 1234 qui ont permis aux pirates de réaliser leur fraude. Il prévoit même de leur demander de rembourser les coûts détournés. Il est clair que, pour mieux combattre ces fraudes, les utilisateurs ont un rôle important à jouer et leur responsabilisation passe peut-être malheureusement par ce type pression sur leur porte-monnaie.

