Kaspersky Lab a mis un terme à toute collaboration en matière de cybercriminalité avec des agences et des organisations européennes. Il proteste ainsi à la décision d’une motion du Parlement européen qui a définit son logiciel comme “malveillant”.

Apple a confirmé qu’iOS 12 proposera une fonction pour bloquer les transferts de données via USB. Ce nouveau mode de sécurité devrait compliquer la tâche des cybercriminels et services de renseignement utilisant des outils capables de déverrouiller de force un iPhone. Les dernières nouvelles indiquent pourtant qu’un éditeur américain aurait d’ores et déjà trouvé un moyen pour extraire les données d’un iPhone, même si l’USB Restricted Mode est activé.

Le seul gros vol de données a eu lieu cette semaine au Royaume-Uni et concerne le détaillant de produits électroniques Dixons Carphone. Les données de 5,9 millions carte de paiement et 1,2 million de données personnelles auraient été compromises selon l’enquête en cours.

Le 28 mai dernier, la Banque du Chili a révélé publiquement avoir détecté un virus qui a touché des milliers de ses postes de travail. A priori, les pirates ont créé cette cyber-attaque pour détourner l’attention de la banque et transférer en parallèle discrètement environ 10 millions de dollars via le système de transfert d’argent international SWIFT de la banque.

A l’heure de la Coupe du monde en Russie, les fans de football qui envisagent de se rendre en Russie sont prévenus que s’ils prennent des appareils électroniques avec eux, ils risquent d’être piratés. Des experts aux États-Unis et au Royaume-Uni rappellent que toutes les données stockées sur un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur portable, y compris les données personnelles, peuvent être interceptées par des acteurs proches de l’Etat.

Et voici le détail de toutes les actualités intéressantes sélectionnées pour ce rapport de veille :

Trump-Kim Meeting Was a Magnet For Russian Cyberattacks “The recent meeting in Singapore between US President Donald Trump and North Korea’s Kim Jong Un appears to have attracted an inordinate amount of interest in US activities from threat actors based in Russia. Cyberattacks on targets in Singapore skyrocketed from June 11 and June 12 – the period immediately preceding and following the highly hyped meeting. Nearly nine out of 10 of the attacks (88%) on June 12 were launched from Russia, with apparently no effort to conceal their origin.”

Europol dismantled the Rex Mundi hacker crew, it arrested another member of the gang “The Europol announced that several French nationals were arrested in the past year on suspicion of being involved with notorious Rex Mundi crime gang.”

Chinese Hackers Carried Out Country-Level Watering Hole Attack “Cybersecurity researchers have uncovered an espionage campaign that has targeted a national data center of an unnamed central Asian country in order to conduct watering hole attacks”

Cortana Software Could Help Anyone Unlock Your Windows 10 Computer “With its latest patch Tuesday release, Microsoft has pushed an important update to address an easily exploitable vulnerability in Cortana that could allow hackers to break into a locked Windows 10 system and execute malicious commands with the user’s privileges”

Dark Web – Démantèlement du forum Black Hand par les douanes françaises “Les douanes françaises viennent de démanteler le plus important espace français du Dark Web, qui n’est autre que le forum underground « Black Hand » (ou « La main noire »), sur lequel on pouvait acheter des données bancaires volées, des armes et des stupéfiants en toute discrétion.”

US-led operation leads to 74 arrests globally following email fraud scam “The international effort to disrupt Business Email Compromise (BEC) schemes also resulted in the seizure of nearly $2.4 million and the recovery of around $14 million in fraudulent wire transfers”

British retailer hit by huge breach leaves data of millions exposed “United Kingdom-based electronics retailer Dixons Carphone has revealed a major data breach that involves 5.9 million payment card details and 1.2 million personal data records, according to the company’s statement and a BBC report.”

