Un pirate a réussi a prendre le contrôle de 51% des nœuds d’une blockchain et se mettre 18 millions de dollars dans la poche. Le principe est simple et c’est l’une des principales failles de la technique de la blockchain: en détenant plus de la moitié de la puissance de calcul, il est possible de détourner la procédure de vérification et il est alors possible d’invalider a posteriori des transactions déjà acceptées.

Au Canada, des hackers ont volé des données financières sur de 50 000 clients de la banque BMO et 40 000 clients de la CIBC. Les attaquants ont exigé 1 million de dollars et ont menacé de vendre l’information à d’autres criminels si les banques ne payaient pas la rançon.

Du côté des pertes et vols de données, Jaguar Land Rover et Coca-cola font partie des victimes découvertes cette semaine.

A propos des “inventions sécurité”, il faut relever que des chercheurs ont démontré qu’il est possible de provoquer des dommages physiques sur les disques durs et des pannes en jouant simplement des sons via le haut-parleur d’un ordinateur.

