Nous n’avons pas pu le manquer: le règlement européen sur la protection des données, le RGPD, a fait son entrée en scène le 25 mai.

Pour mieux en comprendre ses finalités et ses impacts en Suisse, voici un module intéressant de formation pour les PMEs préparé par la FER et l’Etat de Genève en collaboration avec eSkills. Organisé sous la forme de cas pratiques, il permet rapidement d’appréhender les différents défis et opportunités de ce nouveau règlement. A découvrir et parcourir gratuitement ici:

Découvrir la protection des données No Description

Le communiqué de presse associé:

Nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) Le nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) entrera en vigueur en mai 2018. Ce règlement implique de nouvelles obligations pour chaque organisation qui collecte, traite ou stocke des données personnelles sur le territoire européen. Leur violation peut entrainer de lourdes amendes et une atteinte à la réputation et à l’image de marque de votre entreprise.

Et encore une petite sélection d’article généraux sur cette entrée en vigueur:

Le règlement général de l’UE sur la protection des données 14.12.17 – Le nouveau Règlement européen sur la protection des données (RGPD) entrera en vigueur le 25 mai 2018 dans toute l’Union européenne (UE). À partir de cette date, le RGPD sera directement applicable à tous les acteurs actifs sur le territoire de l’Union européenne.

Principes du RGPD Informations sur les finalités du traitement des données, les volumes collectés et les règles en matière de conservation et de transparence.