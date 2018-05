Malgré un paysage de menaces de plus en plus dangereux et une sensibilisation mondiale accrue au piratage et aux violations de données, l’hygiène des mots de passe laisse beaucoup à désirer.

Ainsi, un sondage récent de LastPass, un éditeur de gestionnaire de mots de passe, montrait que 91% des personnes savent que le recyclage des mots de passe pose d’énormes risques de sécurité. Néanmoins, 59% utilisent toujours le même mot de passe partout.

Pour en savoir plus

