La course pour contrôler les objets connectés est lancée. Aux Etats-Unis, si vous ne trouviez pas le temps de réceptionner vos achats d’Amazon, voici une nouvelle option: des livraisons directement dans le coffre de sa voiture.

Les membres Amazon Prime qui résident dans des villes sélectionnées peuvent désormais enregistrer leur modèle de voiture, puis demander qu’une livraison soit effectuée à la date de livraison prévue à une adresse de livraison désignée.

Bien sûr, il est nécessaire de posséder une voiture connectée qui peut être déverrouillée à distance. Amazon profite des services de voitures connectées dirigées par OnStar (soutenant Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac) et Volvo.

Il reste maintenant à s’assurer que la voiture connectée ne soit pas truffée de failles et les derniers exemples ne poussent pas à une confiance excessive.

En attendant que ce service soit offert en Suisse, voici quelques informations complémentaires:

If you weren’t finding the prospect of Amazon delivering your Prime packages by drone, or Amazon delivery staff being given temporary access to your house to leave parcels in your hallway, evidence that the world is moving too fast for our puny human brains to comprehend, then here’s the online giant’s next plan.