L’Institut national des normes et de la technologie (NIST) du Département du commerce des États-Unis a publié la version 1.1 de son cadre pour l’amélioration de la cyber-sécurité des infrastructures critiques (Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity).

Les changements apportés sont fondés sur les commentaires recueillis lors des appels publics, les questions reçues par les membres de l’équipe et les ateliers tenus en 2016 et 2017.

The US Commerce Department’s National Institute of Standards and Technology (NIST) has announced at RSA Conference 2018 the release of version 1.1 of its popular Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, more widely known as the Cybersecurity Framework. The framework was developed with a focus on industries vital to national and economic security, including energy, banking, communications and the defense industrial base.