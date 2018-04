Au cours des cinq dernières années, près de 10 milliards d’enregistrements ont été perdus, volés ou exposés, avec une moyenne de cinq millions d’enregistrements compromis chaque jour.

En résumé, chaque minute, près de 5 000 enregistrements de données sont perdus ou volés quelque part dans le monde, soit plus de 7,1 millions par jour.

Les nouvelles données de l’indice Breach Level Index de l’entreprise de sécurité Gemalto ont calculé que plus de 2,6 milliards de données ont été compromises en 2017 – qu’elles soient perdues, volées ou exposées en ligne – une augmentation de 88% par rapport à 2016.

La bonne nouvelle est que le nombre de violations de données publiées a diminué de 11%, à 1 765 l’année dernière.

Sur les 1 765 incidents de violation de données en 2017, le vol d’identité représentait le principal type de violation de données avec un taux de 69%. Les pirates sont restés la menace de cybersécurité numéro un l’année dernière à 72% de tous les incidents de violation.

