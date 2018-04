Pour Android, les objectifs de Google se résument de la manière suivante: sécuriser plus de deux milliards d’appareils et constamment l’améliorer.

A l’occasion de la publication de sa quatrième revue annuelle de sécurité Android, Google a indiqué avoir en particulier amélioré la sécurité Android en réduisant le nombre de PHAs (Potentially Harmful Applications ou applications potentiellement dangereuses). Ceci est en particulier visible via la fonction Google Play Protect.

Pour effectuer ces changements, Google annonce avoir collaboré étroitement avec des fabricants de périphériques, des fournisseurs de systèmes sur puce (SoC pour Security on Chip), des opérateurs télécoms et des chercheurs.

