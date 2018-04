Le rôle des gouvernements et des administrations publiques évoluent pour faire face à l’évolution des cyber-menaces. Le poids de la cyber-criminalité sur l’économie continue de peser lourd et la police, seule, ne peut rien contre ces mafias. La population doit également être sensibilisée et devenir un rempart contre ces vagues incessantes d’attaques.

C’est dans cette logique que la ville de New York s’est engagée à promouvoir des outils de cybersécurité pour protéger sa population numérique. Quand la campagne sera lancée cet été, les habitants de New York pourront télécharger une application gratuite appelée NYC Secure. L’application prévoit d’alerter les utilisateurs de smartphones sur les menaces potentielles sur leurs appareils et propose des conseils pour rester en sécurité, comme par exemple se déconnecter d’un réseau Wi-Fi illicite, naviguer à partir d’un site Web compromis ou désinstaller une application malveillante.

Pour en savoir plus:

New York City is launching public cybersecurity tools to keep residents from getting hacked In a week of harrowing city-level cyber attacks, New York is taking some precautions. While the timing is coincidental, New York City Mayor Bill de Blasio just announced that the city will introduce the first tools in its suite of cybersecurity offerings to protect residents against malicious online activity, particularly on mobile devices.