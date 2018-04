L’objectif principal de ce rapport de l’ENISA est de comprendre les limites du partage d’informations sur les menaces et les outils d’analyse actuellement utilisés. De plus, le deuxième objectif est de fournir les recommandations pertinentes afin que leurs limitations puissent être traitées et surmontées.

Comme le relève l’ENISA en introduction, la gestion de la sécurité de l’information devient un élément clé de toute organisation moderne et le besoin de données de sécurité pertinentes n’a de cesse d’augmenter.

Mais contrairement aux données commerciales traditionnelles, la sécurité de l’information, la pertinence et le contexte peuvent provenir à la fois de l’intérieur et de l’extérieur de l’organisation. C’est pour cette raison que le partage d’informations et le besoin de partage d’informations sont devenus critiques pour la cybersécurité. Des sujets tels que les formats et les outils d’échange d’informations sont attendus par la communauté de la cybersécurité, en général, et des intervenants en cas d’incident, en particulier.

Le rapport se termine par une série de recommandations adressées aux utilisateurs et aux organisations, aux développeurs et fournisseurs de TIP (Threat Intelligence Platform), ainsi qu’à la communauté de la recherche et au monde universitaire.

L’étude est disponible ici:

et la communiqué de presse y relatif:

