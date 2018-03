Selon une récente étude, les cybercriminels blanchissent entre 80 à 200 milliards de dollars de profits illégaux chaque année, ce qui représente 8 à 10% de tous les produits illicites blanchis dans le monde.

Les monnaies virtuelles sont l’outil le plus couramment utilisé pour le blanchiment d’argent mais le Bitcoin n’est pas aussi à la mode parmi les pirates informatiques que l’on pourrait le croire.

Les résultats proviennent d’une étude universitaire intitulée Into the Web of Profit et menée par le Dr Mike McGuire, maître de conférences en criminologie à l’Université de Surrey en Angleterre.

Cette étude met en en évidence 5 constats principaux:

Les monnaies virtuelles sont devenues le principal outil utilisé par les cybercriminels pour blanchir de l’argent Les cybercriminels s’éloignent de Bitcoin pour adopter des monnaies virtuelles moins connues, comme Monero, qui offrent un plus grand anonymat Les achats dans les jeux et les devises entraînent une augmentation du blanchiment lié dans le domaines des jeux (gaming-related laundering); comme la Chine et la Corée du Sud deviennent des “hotspots” pour le blanchiment d’argent PayPal et d’autres systèmes de paiement numériques sont utilisés par des cybercriminels pour blanchir de l’argent Le blanchiment implique souvent l’utilisation de techniques de micro-blanchiment où de multiples petits paiements sont effectués afin que les limites de blanchiment ne soient pas déclenchées

Pour en savoir plus, voici le lien vers l’étude:

Trouvé via cet article de Dark Reading :