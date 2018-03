Lorsqu’une cyberattaque se produit, la plupart des organisations ne sont pas préparées et n’ont pas de plan de réponse aux incidents cohérent.

C’est la principale conclusion de la troisième étude annuelle menée par l’Institut Ponemon et intitulée Cyber Resilient Organization. L’étude a révélé que 77% des répondants ne disposent toujours pas d’un plan formel de réponse aux incidents de cybersécurité (CSIRP) qui est appliqué de manière cohérente dans l’ensemble de l’organisation, un chiffre inchangé par rapport à l’étude de l’année précédente.

Lien pour télécharger cette étude est accessible via cette page:

When a cyberattack occurs, most organizations are unprepared and do not have a consistent incident response plan. That’s the major takeaway from our third annual ” Cyber Resilient Organization ” study, conducted by the Ponemon Institute.