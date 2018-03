Selon les conclusions d’une équipe d’experts en sécurité du service de comparaison Virtual Private Network basée au Royaume-Uni Top10VPN, les fraudeurs sur Dark Web recherchent aujourd’hui tous vos comptes sur le web. Apparemment, les cybercriminels opérant sur le Dark Web peuvent acheter toute l’identité de quelqu’un (que les cybercriminels appellent Fullz) pour environ £ 820.

Les experts en sécurité ont analysé des dizaines de milliers de listes d’identité téléchargées entre le 5 et le 11 février 2018 sur trois marchés principaux du marché noir, à savoir Wall Street Market, Dream et Point. Selon leurs conclusions, les détails bancaires d’une personne peuvent être acquis pour environ £ 168 tandis que les connexions PayPal peuvent rapporter près de £ 280. Les détails de passeport peuvent être obtenus pour seulement £ 40 et les détails des comptes d’achat en ligne sur des plateformes comme Amazon, Walmart et Tesco sont disponibles pour £ 5.

