Qui n’a pas pesté contre ces publicités intempestives qui apparaissent en naviguant sur le web? Les bloqueurs de publicité existent depuis longtemps et une récente étude Reuters a montré que presque 25% des internautes en avait d’ailleurs installé un en 2017.

Il ne faut pas oublier que la publicité est un vecteur de transmission de codes malveillants. Toute initiative pour maîtriser ce flux d’information est donc bonne à prendre.

Sur ce sujet, Kaspersky, l’éditeur de solutions de sécurité, a récemment publié l’article ci-dessous qui présente le mode de fonctionnement du nouveau navigateur Chrome bloquant par défaut des publicités non conformes.

Le bloqueur de publicité basera ces décisions sur les directives établies par la Coalition for Better Ads (Coalition pour de meilleures publicités). Cependant, si une seule publicité web ne respecte pas les normes de la CBA, Chrome bloquera non seulement cette publicité individuelle, mais toutes les publicités sur cette ressource. Google laissera néanmoins aux utilisateurs le choix de la décision finale. Il sera suggéré aux visiteurs du site internet de bloquer une publicité, mais ils pourront ne pas le faire.

L’article de Kaspersky:

Questions-réponses : le bloqueur de publicité intégré de Google Peu nombreux sont ceux qui aiment la publicité sur internet. Ce n’est pas surprenant : il est ennuyeux de voir une image projetée sur la moitié de l’écran alors que vous êtes en pleine lecture d’un article vraiment intéressant, ou pire, qu’une explosion sonore venant d’une publicité vidéo lancée automatiquement vous dérange.

La Coalition for Better Ads annonce ainsi qu’elle maintiendra un registre des entreprises certifiées. Celles-ci n’auront pas d’annonces filtrées sur leurs sites selon les normes par les navigateurs et les sociétés de technologies publicitaires qui participent au programme.

Pour en savoir plus:

Coalition for Better Ads to Introduce Better Ads Experience Program – Coalition for Better Ads In January 2018, the Coalition will begin rollout of the Better Ads Experience Program, a voluntary initiative for industry participants to improve the online ad experience for consumers and promote marketplace adoption of the Better Ad Standards. Based on a framework developed by the Coalition, the Better Ads Experience Program will certify web publishers that…

Et Google supporte bien sûr cette coalition

An update on Better Ads | Web | Google Developers An update on better ads.

Des infos à propos de cette nouvelle version de Chrome:

Google is switching on Chrome’s ad blocker against disruptive ads | ZDNet Google this week is switching on its partial Chrome ad blocker, which will stop showing ads on sites repeatedly flagged for irritating advertising. In line with what Google told developers in December, Google confirmed that Chrome will start blocking ads on some websites on February 15.

Google’s Chrome ad blocking arrives today and this is how it works Google is enabling its built-in ad blocker for Chrome tomorrow (February 15th). Chrome’s ad filtering is designed to weed out some of the web’s most annoying ads, and push website owners to stop using them.