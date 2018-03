Après les rançongiciels (ransomware), voici une nouvelle menace qui se dessinent dans notre monde numérique: les crypto-mineurs.

A l’image de la tendance ci-dessous de Google Trends, un nouveau rapport du fournisseur de sécurité Cyren cette semaine confirme les hypothèses sur la récente croissance explosive du nombre de sites Web hébergeant des logiciels d’extraction de crypto-monnaie.

Cyren a ainsi surveillé un échantillon de 500 000 sites Web entre septembre 2017 et janvier 2018 et a constaté une augmentation de 725% du nombre de domaines exécutant des scripts de crypto-monnaie sur une ou plusieurs pages au cours de cette période. Et cette croissance continue d’accélérer.

Êtes-vous en train de miner des crypto-monnaies à votre insu? Grâce aux crypto-monnaies, les ordinateurs sont devenus des machines qui génèrent de l’argent. Et certains criminels en tirent déjà profit. En mai de cette année, des chercheurs ont découvert que plus de 15’000 machines étaient utilisées par un seul hackeur pour miner des Monero lui apportant 25’000$ par mois.

