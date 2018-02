Google a finalement fixé la date où il bannira définitivement les anciennes pages web accesibles uniquement via HTTP. Selon son communiqué ci-dessous, à partir de juillet 2018, avec la sortie de sa version 68, le navigateur Chrome indiquera que tous les sites HTTP sont “non sécurisés” de la manière suivante:

Le communiqué:

Three years ago, Google’s search engine began favoring in its results websites that use encrypted HTTPS connections. Sites that secure their content get a boost over websites that used plain-old boring insecure HTTP. In a “carrot and stick” model, that’s the carrot: rewarding security with greater search visibility.

Starting in July, Google Chrome will mark all HTTP sites as “not secure,” according to a blog post published today by Chrome security product manager Emily Schechter. Chrome currently displays a neutral information icon, but starting with version 68, the browser will warn users with an extra notification in the address bar.