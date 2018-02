On savait déjà que la demande en experts de sécurité était importante mais voici une statistique qui le confirme. Ainsi, selon cet article ci-dessous, le nombre de recherche concernant des spécialistes de sécurité aurait doublé l’année passée en Suisse.

En Suisse, la demande en experts en sécurité IT a doublé en un an 55%! Un record dans la croissance annuelle du nombre d’offres d’emploi publiées par les entreprises suisses en quête de spécialistes IT selon Michael Page. Les professionnels de la cybersécurité font exploser les compteurs.

et le problème est international comme le montre ces autres articles récents:

Comment lutter contre la pénurie de compétences en cybersécurité Croissante, la pénurie d’experts en sécurité expose les entreprises à des risques accrus de cybercriminalité. A longueur d’articles, les experts du marché de l’emploi du secteur numérique évoquent la pénurie de profils dans les domaines du big data ou de l’intelligence artificielle.

Demand for Cybersecurity Talent Soars, Study Finds The cybersecurity talent gap is a known quantity. Companies across the globe are feeling the strain as demand for security support, innovation and skills soar despite a shortage of incoming IT professionals. As noted by a recent Capgemini study, there’s a 25 percent gap between demands for cyber talent and existing supply.

Capgemini: Cybersecurity skills gap widens to 25% According a new report from Capgemini’s Digital Transformation Institute, the cybersecurity skills gap has widened, highlighting the urgent need for education, recruitment and retention strategies within the industry. The report, Cybersecurity talent: The big gap in cyber protection , reveals that cybersecurity skills hold the highest digital skills gap of 25%, compared to the 21%-point gap for innovation experts, and 13% for analytics professionals.