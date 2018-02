Le montant est vertigineux: 600 milliards de dollars. C’est ce que coûterait la cybercriminalité selon un rapport de février publié par l’éditeur de sécurité McAfee et intitulé Economic Impact of Cybercrime— No Slowing Down.

En 2014, le CSIS, associé à McAfee pour ces analyses, estimait que la cybercriminalité coûtait à l’économie mondiale près de 500 milliards de dollars, soit environ 0,7% du revenu mondial. Selon ces dernières estimations, la cybercriminalité pourrait coûter au monde près de 600 milliards de dollars, soit 0,8% du PIB mondial. Les raisons avancée de cette croissance sont les suivantes:

