Pour votre information, en Chine, la police porte maintenant des lunettes de soleil équipées de la technologie de reconnaissance faciale pour attraper les suspects criminels.

La police des chemins de fer de Zhengzhou, une ville chinoise centrale, est la première du pays à utiliser des lunettes de reconnaissance faciale pour filtrer les passagers pendant le voyage du Nouvel An lunaire, a rapporté la presse chinoise. En une semaine, les dispositifs auraient déjà permis d’identifier sept fugitifs liés à des affaires criminelles majeures et 26 autres personnes voyageant avec de fausses identités.

In the Matrix series, Keanu Reeves wears futuristic sunglasses to look cool when fighting against machines. But in China, police are now wearing sunglasses equipped with facial-recognition technology to catch criminal suspects. Railway police in Zhengzhou, a central Chinese city, are the first in the country to use facial-recognition eyewear to screen passengers during the…