Vous pouvez vous détendre cette semaine. Aucun gros vol de données annoncé. Par contre, il semble assez facile d’obtenir des informations sur des lieux hautement sensibles grâce à l’application mobile Strava. Si vous ne la connaissez pas, vous ne devez donc pas être un sportif connecté car cette dernière connectent des millions de coureurs et de cyclistes avec leurs coordonnées GPS. Le problème survient lorsque Strava publie, par exemple, les courses de militaires cachés dans des territoires en guerre. Les données diffusées dataient certes de 2017 mais il s’agit à nouveau d’une démonstration de l’importance du bon sens avec l’utilisation des réseaux sociaux.

Une autre information apparue brièvement déjà la semaine passée indiquerait que ce sont les Pays-Bas qui auraient annoncés aux Etats-Unis les manoeuvres de manipulation de leur élection par la Russie. Les Pays-Bas auraient pénétré un groupe de pirate russe avant les élection et intercepté de telles informations. Bref une histoire d’espions espionnés.

Cette semaine, on apprend également la suppression de 700’000 applications pourries sur l’Android store par Google grâce à l’AI.

La dernière principale nouvelle vient de Microsoft qui prépare un retour en arrière de son correctif pour Spectre. Trop de problème. Il faudra néanmoins faire quelques choses car les premiers malwares tentant d’exploiter cette vulnérabilité commencent déjà à se diffuser sur le web.

En attendant les prochaines nouvelles #cybersec et #infosec, voici les actualités intéressantes sélectionnées pour ce rapport de veille :

Cette application de fitness dévoile les plans de bases militaires top-secrètes “La carte, publiée en novembre 2017, montre toutes les activités téléchargées sur Strava – plus de 3 billions (3.000 milliards si nos calculs sont bons) de points de données GPS, selon l’entreprise. Cependant, au cours de la fin de semaine, les analystes militaires ont remarqué que la carte est suffisamment détaillée pour donner des informations potentiellement extrêmement sensibles sur un sous-ensemble d’utilisateurs de Strava : le personnel militaire en service actif.”

Scandale Coincheck : les autorités japonaises avaient prévenu la société en amont du vol “Cette révélation met en porte à faux les autorités de régulation tout comme la plateforme d’échange qui la semaine dernière a été délestée de 530 millions de dollars de monnaie virtuelle. Au delà de l’enquête en cours, la question de la régulation ou de l’interdiction est posée.”

Les services secrets néerlandais infiltrent Cozy Bear “Les services secrets américains ne seraient pas les auteurs des informations concernant la possible ingérence Russe dans les élections américaines. Les médias néerlandais indiquent que les services secrets du pays seraient les auteurs de l’infiltration d’un réseau de pirates informatiques russes connu sous le nom de Cozy Bear.”

To hack Australia and learn its secrets, buy second-hand furniture “The Australian government has suffered what must be one of the most ridiculously embarrassing security breach in its history: Cabinet records from five successive governments were sent to a second-hand furniture store… in filing cabinets.”

F-35 flight tests are being delayed by onboard software snafus “F-35 fighter jets are running so many different versions of their core software that a US government watchdog has warned of knock-on delays to flight tests.”

Failles CPU : de mystérieux prototypes de malware circulent sur la Toile “On compte désormais 139 programmes uniques qui exploitent les failles Meltdown ou Spectre, que ce soit sur Windows, Linux ou macOS. Pour l’instant, ils ne provoquent aucun dommage, mais cela peut vite changer.”

Pirater les objets connectés devient simple comme un jeu d’enfant “Avec le logiciel AutoSploit, quelques mots-clés suffisent pour pirater en masse des systèmes accessibles par Internet. Le logiciel provoque une vive polémique parmi les chercheurs en sécurité.”

How to fight mass surveillance even though Congress just reauthorized it “For over a decade, civil libertarians have been fighting government mass surveillance of innocent Americans over the Internet. We’ve just lost an important battle. On Jan. 18, when President Trump signed the renewal of Section 702, domestic mass surveillance became effectively a permanent part of U.S. law.”

We May Soon See Malware Leveraging the Meltdown and Spectre Vulnerabilities “Security researchers are seeing an ever-increasing number of suspicious file samples that are experimenting with the Meltdown and Spectre vulnerabilities.”

New Monero mining malware infected 500K PCs by using 2 NSA exploits “Dubbed Smominru by researchers, the is highly sophisticated malware has infected 526,000 Windows-based computers since May 2017 and is capable of mining around 24 Monero (XMR) per day which is currently $5,657. So far, the malware has generated 8,900 Monero which is around $2 million from targets in India, Russia, and Taiwan.”

ENISA contributes to the development of groundbreaking EU cybersecurity regulation on Digital Service Providers in the context of the NIS Directive “The European Commission has published the implementing regulation for the application of Directive (EU) 2016/1148 pursuant Art 16(8) of NIS Directive. This initiative provisions further specification of the elements to be taken into account by Digital Service Providers (DSPs) for managing the risks posed to the security of network and information systems and of the parameters for determining whether an incident has a substantial impact.”

Crypto-Mining Attacks Emerge as the New Big Threat … “In an ominous trend for businesses, hijacking computers for cryptocurrency mining appears to have become the go-to strategy for cybercriminals looking for a safe and reliable way to generate illegal revenues.”

Microsoft désactive le correctif Spectre “Suite à la multiplication des problèmes de redémarrage intempestifs et de performance des systèmes Windows 7, 8.1 et 10 liés à l’installation du correctif Spectre, Microsoft a décidé de le désactiver. Les utilisateurs peuvent choisir une désactivation manuelle en passant par des changements de paramètres au niveau du registre.”