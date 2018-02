L’agence européenne de la cyber-sécurité ENISA vient d’annoncer son projet de créer une taxonomies de classification des incidents de sécurité.

Pour information, un certain nombre d’initiatives existent déjà et en voici quelques exemple:

La «taxonomie commune pour l’application de la loi (LE) et les CSIRT», destinée à simplifier la coopération entre les CSIRT et les services répressifs. Cette taxonomie résulte d’initiatives de collaboration telles que l’atelier annuel de l’ENISA / Europol sur le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3), auquel ont participé les CSIRT, les LEA, l’ENISA et l’EC3.

D’autres exemples incluent la taxonomie eCSIRT.net, qui a été développée en 2003:

et la taxonomie eCSIRT.net mkVI, une adaptation de la version originale:

Comme le rappelle l’ENISA, la création d’une taxonomie est une tâche difficile car, par exemple, la classification des incidents de sécurité est très complexe en raison du chevauchement des catégories et des différentes facettes de tels incidents. Les organisations qui définissent les taxonomies sont généralement guidées par leurs propres besoins, et puisque les différentes CSIRT ont des attentes distinctes, ces équipes finissent souvent par développer leurs propres classifications d’incidents à usage interne.

Press Release ENISA and the European Computer Security Incident Response Team (CSIRT) community have jointly set up a task force with the goal of reaching a consensus on a ‘Reference Security Incident Classification Taxonomy’. Published on January 26, 2018 Over the past few years, there have been numerous discussions on the topic of ‘security incident classification taxonomies’.