Avec le passage aux services cloud, aux réseaux définis par logiciel et aux appareils IoT, la gestion et la sécurité du réseau doit évoluer. L’architecture de sécurité réseau actuelle n’offre pas la visibilité requise pour les réseaux modernes, et encore moins la protection contre les menaces qui y circulent.

Il est nécessaire d’avoir une approche de sécurité globale pour assurer une gestion cohérente des mesures de protection dans ce nouvel espace totalement hybride:

Ce livre blanc publié par le SANS INstitute examine les éléments clés du réseau du futur et leur mise en œuvre optimale: