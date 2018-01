Si vous avez des économies en crypto-monnaies, voici quelques informations utiles pour éviter de les perdre.

Attention aux arnaques avec les wallets matériels pour stocker vos cryptomonnaies

Il est intéressant également de découvrir les fraudes aux wallets hardwares:

Il faut savoir avant toute chose que si votre wallet hardware est perdu ou détruit, il est possible de le restaurer sur un appareil identique, à l’aide d’une série de mots clés fournis lors de son initialisation. Ils ne sont pas connus du constructeur ni de personne et c’est la puce sur le wallet qui les fournit. Ainsi, il revient au propriétaire de la clé de noter et conserver en lieu sûr ces mots clés pour restaurer à l’identique ses portefeuilles de cryptomonnaie.

Mais il y a des petits malins d’escrocs qui ont trouvé la combine. Ils achètent des clés Ledger, les initialisent, notent les mots clés, puis fabriquent une fausse feuille de récupération à gratter avec ces mots clés, avant de revendre le tout sur Ebay et compagnie.