La gestion de la sécurité et de la confidentialité des données est le principal défi que rencontrent les directeurs financiers dans l’environnement de reporting d’aujourd’hui pour plus de la moitié des répondants (56%) au dernier rapport d’EY Financial Accounting and Advisory Services (FAAS).

Plus de 1 000 CFO ou contrôleurs financiers de grandes organisations ayant un chiffre d’affaires supérieur à 500 millions de dollars dans 25 pays ont participé à l’enquête mondiale annuelle du cabinet Ernst&Young. Celle-ci a mis en évidence que le manque de clarté sur la propriété et la gouvernance des données a un impact significatif sur l’efficacité des rapports pour 64% des répondants dans le monde.

Quatre-vingt-cinq pour cent ont déclaré avoir trouvé «très difficile» ou «plutôt difficile» de gérer activement les flux de données en fonction des lois sur la protection de la vie privée des différentes administrations. Le même pourcentage de répondants a également déclaré que l’évaluation des différentes normes de sécurité des centres de données par rapport au cloud computing constituait un défi majeur pour la protection des données, la confidentialité et la conformité.

L’enquête a également révélé que 49% des personnes interrogées déclarent que les inquiétudes concernant les risques de sécurité et de conformité du cloud sont considérées comme un obstacle majeur à la transformation technologique et à la mise en œuvre de nouvelles technologies innovantes.

A noter que le rapport ne mentionne qu’une seule fois le terme cyber. Les risques de manipulation et de corruption de données peuvent pourtant certainement leur donner plus de fil à retordre qu’ils ne le pensent.

