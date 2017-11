L’université de Grenoble a récemment fait les frais d’une campagne de sabotage de certains de ses équipements IT. La source du problème: une clé USB tueuse.

L’USB Killer est une clé USB qui détruit le composant physique de tout périphérique auquel il est connecté.

Il recueille l’énergie de la source d’alimentation USB du composant auquel il est connecté dans ses condensateurs jusqu’à ce qu’il atteigne une certaine tension (supposée être de 240 volts).

Lorsque la clé est introduite, elle se décharge quasi-immédiatement et provoque une surtension que les composants matériels ne sont habituellement pas capables de supporter. Il est vendu aujourd’hui pour environ $50 USD.

A propos de cette clé tueuse:

Last year we wrote about the “USB Killer”-a DIY USB stick that fried almost everything (laptops, smartphones, consoles, cars) that it was plugged into. Now the USB Killer has been mass produced-you can buy it online for about £50/$50. Now everyone can destroy just about every computer that has a USB port.