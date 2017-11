Des experts en technologie et en sécurité ont exigé plus de transparence sur les pratiques du gouvernement américain pour gérer les failles de sécurité dont il a connaissance. Cette demande fait bien sûr suite à la divulgation récente par le groupe Shadow Brokers d’une série d’outils et d’exploits top secrètes de l’Agence de sécurité nationale.

Un peu plus de transparence

L’administration américaine a entendu ces critiques et a publié la semaine passée une nouvelle versions de son processus d’évaluation des vulnérabilités appelé VEP. C’est en effet celui-ci qui régit aujourd’hui l’utilisation et la divulgation des vulnérabilités logicielles que la NSA et d’autres agences gouvernementales pourraient découvrir.

La charte VEP fournit de nouveaux détails sur le processus que le gouvernement utilise pour déterminer s’il faut aviser une entreprise privée d’une faille de sécurité dans ses produits ou services ou pour l’exploiter à des fins de collecte de renseignements et à d’autres fins.

Improving and Making the Vulnerability Equities Process Transparent is the Right Thing to Do There can be no doubt that America faces significant risk to our national security and public safety from cyber threats. During the past 25 years, we have moved much of what we value to a digital format and stored it in Internet-connected devices that are vulnerable to exploitation.

Transparence vs exploitation

De nombreux experts en cybersécurité défendent le fait que de retenir indistinctement la vulnérabilité et d’exploiter les données des éditeurs IT est extrêmement dangereux. Wannacry en est l’exemple criant en exploitant des failles de type «zero-day» d’EternalBlue issue du vols d’outils d’attaque de la NSA par les Shadow Brokers.

Leur argument : si le gouvernement américain peut trouver ces failles, d’autres, y compris les cybercriminels et les acteurs de l’État-nation, le peuvent aussi.

En théorie, la loi de Kerckhoffs devrait également s’appliquer aux vulnérabilité. La transparence doit idéalement prévaloir sur la sécurité par l’obscurité.

La charte:

et la fiche descriptive associée:

Découvert via cet article: