Ce n’est pas un secret qu’avec des méthodes de détection basées sur des signatures, les antivirus (AV) traditionnels sont faibles contre les logiciels et autres contenus malveillants. En même temps, les consommateurs et les entreprises continuent à faire confiance aux solutions AV pour protéger leurs appareils. Alors, finalement, quel est le risque pour les utilisateurs?

Pour mieux comprendre les défauts inhérents à la technologie audiovisuelle traditionnelle et pour jeter un œil sur le problème à l’échelle mondiale, l’éditeur de solution de sécurité Malwarebytes a souhaité analyser des données réelles provenant de terminaux exécutant un ou plusieurs outils antivirus traditionnels enregistrés sur Windows Security Center.

Pour rendre le résultat interactif, Malwarebytes a développé une carte mondiale #heatmap présentant les cas détectés de malwares. Pour qu’un point d’infection apparaisse sur la carte, les trois conditions suivantes doivent être réunies:

Chaque point représente une détection. Il peut y avoir plusieurs détections pour chaque point.

Pour accéder à cette carte interactive, c’est par ici

Watch Malwarebytes catch threats that other security companies miss in real time on this remediation map.