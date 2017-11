Barracuda Networks, un fournisseurs de solutions de sécurité et de protection des données dans le cloud, a publié récemment les résultats d’une récente étude mondiale sur l’adoption d’Office 365.

Plus de 1’100 organisations, allant des entreprises individuelles à celles de plus de 10 000 employés, ont participé à l’enquête dans diverses régions du monde, notamment en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’enquête visait à mesurer les tendances relatives à l’adoption et à l’utilisation de Microsoft Office 365, y compris les facteurs contribuant aux décisions sur la migration par rapport à rester avec une plate-forme existante.

Les taux d’adoption ont augmenté de manière significative en un an

Dans ce sondage, 63% des répondants utilisent actuellement Office 365, tandis que 49% des répondants restants prévoient également migrer. Dans une étude Barracuda similaire réalisée en 2016, seuls 42% des répondants utilisaient Office 365, ce qui correspond à une augmentation de plus de 20% de l’adoption en un peu plus d’un an.

Les messagerie citées pour ne pas migrer vers Office 365

Parmi les répondants qui n’ont pas migré, près de 44% ont cité des préoccupations de sécurité lorsqu’ils décident de ne pas migrer vers Office 365. Près de 70% des utilisateurs actifs ont exprimé des inquiétudes importantes concernant les menaces avancées (APT).

Ces résultats confirme une sensibilisation croissante des clients à la sécurité et la nécessité d’adopter une approche à plusieurs niveaux pour aller de l’avant.

Une étude orientée mais des tendances qui se confirment

L’étude est bien entendu orientée pour démontrer la valeur des produit de Barracuda en cas de migration vers Office 365. Elle permet néanmoins ici de percevoir une tendance où la sécurité freine néanmoins de moins en moins l’adoption de solution cloud.

Pour en savoir plus, voici l’étude:

et le communiqué associé:

