Cette semaine de veille est la plus tranquille depuis de nombreux mois. Mis à part la perte de données concernant plus de 40 millions de Malaisiens et 50’000 d’Australiens, il n’y a rien à déclarer. Il n’y a même pas de super-faille ni un 0-day géant.

On se rappelle quand même que près de 800’000 Estoniens devront obtenir une nouvelle identité numérique en raison d’une faille rapportée sur les chips Infineon. En Suisse, dans son rapport semestriel, MELANI nous remémore quant à elle les méfaits des rançongiciels WannaCry et NotPetya.

Du côté des géants d’internet, on apprend cette semaine que Facebook aurait 270 millions de comptes fakes ou doublons. Chez Google, c’est sa base de failles qui aurait elle-même des vulnérabilités en termes de contrôles d’accès.

En attendant les prochaines nouvelles #cybersec et #infosec, voici la sélection des actualités intéressantes de la semaine passée:

Les hackers suisses terminent 10e au concours européen de cybersécurité “L’équipe suisse de hackers s’est classée 10e au championnat d’Europe sur la cybersécurité. Quinze pays ont participé à cette quatrième édition de l’European Cyber Security Challenge (ECSC), qui se déroulait à Malaga, en Espagne.”

Les rançongiciels et les courriels abusifs envoyés au nom d’autorités sont de plus en plus nombreux “Le 25e rapport semestriel de la Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information (MELANI), publié le 2 novembre, porte sur les principaux cyberincidents observés au cours du premier semestre 2017 sur le plan national et international. Les rançongiciels WannaCry et NotPetya, qui ont fait les gros titres dans le monde entier au printemps 2017, sont le thème prioritaire du rapport.”

Vers un centre fédéral pour la cybersécurité “La Suisse devrait se doter d’un centre fédéral pour la cybersécurité ainsi que d’une organisation de cyberdéfense rattachée à l’armée. La commission de la politique de sécurité du Conseil national propose à l’unanimité d’accepter deux motions en ce sens.”

Une fuite de données va toucher une firme basée aux Caraïbes “Un an après les Panama Papers, le Consortium international de journalistes d’investigation s’apprête à publier de nouvelles révélations. Selon Le Temps, les données volées proviendraient de la firme Appleby, basée aux Caraïbes.”

The Tesla Model X Hacked by Chinese Researchers “Last year, the same group of researchers had hack Tesla’s Model S cars, in which they took control of various in-built systems. They have found several zero-day exploits within in-car module like open its doors, blink the lights, control in-car displays, and, when the car is in motion researchers were able to activate the brakes.”

50K Australians Exposed in Server Misconfig Snafu “Personal details of almost 50,000 Australian employees have been compromised in the country’s largest data breach since the Red Cross leaks.”

Just one day after its release, iOS 11.1 hacked by security researchers “A day after iOS 11.1 was released, security researchers have already broken the software. News of the exploits came from Trend Micro’s Mobile Pwn2Own contest in Tokyo, where security researchers found two vulnerabilities in Safari, the mobile operating system’s browser.”

Facebook has almost 270 million fake and duplicate accounts “Facebook is considered as the largest social media network with 2.07 billion active users per month. However, according to the third-quarter earnings report released on Wednesday, the social media giant has confessed that up to 270 million accounts on the network are fake or duplicates or illegitimate, which is somewhat more than it had previously thought”

800K Estonian Electronic ID Cards Found Vulnerable to Malware “On 31 October 2017, the Baltic state announced it would move against the security certificates of 800,000 ID cards at midnight the following day. The decision comes at least in part from the Information Systems Authority (RIA), which learned from researchers back on 30 August that all state-issued ID cards issued since October 2014 suffer from a vulnerability. Cards issued prior to October 2014 use a different chip and are therefore not affected.”

Google’s bug-tracking system contained its own vulnerabilities “A researcher has uncovered security holes in Google’s bug-tracking database that could have potentially resulted in malicious hackers accessing sensitive information, including details of ways to exploit unpatched vulnerabilities in Google products.”

46.2 Million Mobile Numbers Leaked Online after Malaysian Data Breach “The incident involves 15 Malaysian telcos and mobile virtual network operators (MVNO). Included in the leak are customers’ mobile numbers along with their personal and device information. “

6 Russian Government Officials Involved in DNC Hack “The United States Department of Justice has purportedly gathered enough proof to charge no less than six Russian government authorities for supposedly assuming a part in hacking DNC frameworks and leaking information amid the 2016 presidential race”

La Suisse, paradis des machines zombies “Norton a établi un classement qui montre quels lieux en Europe hébergent le plus de PC infectés pour être exploités par des réseaux botnets, utilisés pour des activités cybercriminelles. La Suisse est le troisième pays le plus touché en termes de densité.”

Une faille dans la base de données de bugs de Google “Une vulnérabilité découverte par un développeur de Bitdefender permet d’accéder aux failles répertoriées dans le système interne de reporting de bugs de Google, Issue Tracker. Certaines d’entre elles sont de type zero day”

Google bloque des contenus Drive en violation avec son service “Plusieurs rédactions dans le monde, y compris en France, ont eu la désagréable surprise de ne plus accéder à leurs contenus sous Google Drive. Les contenus, inaccessibles plusieurs heures durant, ont été mystérieusement jugés indésirables par le géant américain.”