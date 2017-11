Comme le rappelle Gartner, la réalité du commerce numérique signifie que les entreprises doivent innover ou mourir. Mais la sécurité fait partie intégrante de l’équation du commerce numérique en ce qui concerne les technologies telles que les services de cloud et le big data, les appareils mobiles, les DevOps rapides et les technologies telles que la blockchain. En résumé, les experts en sécurité doivent adapter les techniques de sécurité à l’ère numérique.

Une nouvelle mentalité de sécurité et de gestion des risques

En 2014, Gartner avait proposé un principe d’architecture de sécurité adaptative. Les organisations doivent désormais évoluer selon lui et il propose dorénavant une nouvelle approche aux experts en sécurité : CARTA pour continuous adaptive risk and trust assessment.

Elle doit permettre de rester compétitif et propose d’appliquer une gestion des risques en mode DevOps. Considérant en particulier les risques externes provenant des fournisseurs, CARTA s’articule en trois phases:

Run: protection contre les menaces d’exécution et protection d’accès Build: Partenaires de développement et d’écosystèmes Plan: Gouvernance de la sécurité adaptative et évaluation des nouveaux fournisseurs

Pour en savoir davantage sur CARTA, voici quelques informations de base:

The Gartner IT Security Approach for the Digital Age – Smarter With Gartner Combat security risks with an adaptive approach to risk management. The reality of digital business means that businesses must innovate or die. But security is an integral part of the digital business equation when it comes to technologies like cloud services and big data, mobile and IT devices, rapid DevOps, and technologies such as blockchain.

Et peut-être vous sera-t-il utile également d’anticiper et adapter votre gestion des risques face à ces nouvelles tendances technologiques?