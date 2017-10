Deux membres de la Chambre des Représentants des États-Unis ont présenté récemment un projet de loi qui permettrait aux victimes de piratage de se venger et de pirater les pirates informatiques qui les ont piratés.

Une loi autorisant des cyber-représailles

La loi sur la sécurité de la cyberdéfense active (ACDC) modifie la loi sur la fraude et les abus informatiques afin que des frappes de représailles sur des cybercriminels locaux aux USA deviennent possibles.

Le projet de loi permettrait aux organisations piratées de s’aventurer en dehors de leurs réseaux pour identifier un intrus et infiltrer leurs systèmes, détruire toutes les données volées et déployer une «technologie de balisage» pour tracer l’emplacement physique de l’attaquant.

La proposition de loi:

No Title No Description

De nombreux professionnels de la sécurité s’inquiètent qu’une telle législation conduise les départements informatiques et les particuliers à passer en mode de défense active et à causer des dommages collatéraux massifs.

Beaumont Porg, Esq. on Twitter This is a classic example. Oracle accused SAP of exporting their support database. In theory they could hack in and destroy it. 🐿🐿🐿 https://t.co/mG71AtK2VQ

Avant le piratage, le département informatique devrait soumettre sa demande de représaille à un groupe d’investigation du FBI afin que celui-ci puisse s’assurer que les frontières nationales sont respectées et que toute action n’interfèrent pas avec une enquête en cours.

Découvert via cet article:

US Congress mulls first ‘hack back’ revenge law. And yup, you can guess what it’ll let people do Two members of the US House of Representatives today introduced a law bill that would allow hacking victims to seek revenge and hack the hackers who hacked them. The Active Cyber Defense Certainty Act (ACDC) [PDF] amends the Computer Fraud and Abuse Act to make limited retaliatory strikes against cyber-miscreants legal in America for the first time.

et d’autres informations en lien avec cette actualité:

H.R.4036 – 115th Congress (2017-2018): Active Cyber Defense Certainty Act Summary of H.R.4036 – 115th Congress (2017-2018): Active Cyber Defense Certainty Act

View story at Medium.com